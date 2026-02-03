Apple прекратила подпись iOS 26.2, запретив откат с iOS 26.2.1

Компания Apple перестала подписывать iOS 26.2, что означает, что пользователи iPhone, обновившиеся до iOS 26.2.1, больше не могут вернуться на предыдущую версию. Обновление iOS 26.2.1, вышедшее на прошлой неделе, добавило поддержку AirTags 2.

Подписание программного обеспечения означает прохождение серверной проверки Apple при установке новой версии iOS. Без этого обновление установить нельзя. Ранее пользователи могли откатиться на предыдущую версию через Finder на Mac или приложение Apple Devices на Windows, пока версия iOS оставалась подписанной.

Отключение подписи предотвращает установку устаревших и менее безопасных версий iOS. Обычно Apple прекращает подпись обновления примерно через неделю после выпуска новой версии.

Также Apple перестала подписывать несколько старых версий iOS для устройств, которые не могут обновиться до iOS 26, включая iOS 12.5.7, 15.8.5, 16.7.12 и 18.7.3. На прошлой неделе вышли iOS 12.5.8, 15.8.6 и 18.7.4, а вчера была выпущена обновлённая версия iOS 16.