Apple предупредила немецких политиков о возможном взломе iPhone

Компания Apple предупредила депутатов Бундестага и представителей правительства Германии о возможных атаках на их смартфоны iPhone с использованием коммерческого шпионского программного обеспечения. Информацию подтвердил министр цифровых технологий страны Карстен Вильдбергер.

По словам чиновника, некоторые мобильные устройства могли быть скомпрометированы. При этом окончательных выводов об успешности атак пока нет, а обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на документы Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Германии (BSI), Apple начала направлять соответствующие уведомления 29 октября.

В предупреждениях упоминается категория вредоносных программ Mercenary Spyware. Так называют коммерческое шпионское ПО, предназначенное для проведения целевых атак на конкретных пользователей, включая политиков, государственных служащих и других лиц, представляющих интерес для злоумышленников.

Подобные инструменты существенно отличаются от обычных мошеннических приложений. Их разработчики могут использовать сложные уязвимости мобильных операционных систем для получения доступа к конфиденциальной информации.

В случае успешного заражения злоумышленники потенциально способны просматривать переписку, отслеживать местоположение владельца смартфона и получать доступ к микрофону или камере устройства. Однако наличие таких возможностей у шпионских программ не означает, что все они были реализованы в отношении немецких политиков.

Представители BSI подтвердили получение информации об угрозе, но подчеркнули, что пока не располагают подробными сведениями о причинах и обстоятельствах рассылки предупреждений.

Неизвестно также, кто мог организовать предполагаемые атаки и сколько именно устройств оказалось под угрозой. Официальных данных о подтвержденном похищении информации не представлено.

Ситуация может стать предметом обсуждения на правительственном цифровом саммите, который проходит в Берлине 2–3 ноября. Участники мероприятия рассматривают вопросы цифровой инфраструктуры, технологического развития и информационной безопасности.

Инцидент вновь привлек внимание к проблеме целевого кибершпионажа. Даже современные смартфоны с многоуровневыми механизмами защиты могут становиться объектами сложных атак, направленных на получение доступа к конфиденциальным данным.

При этом предупреждение Apple следует рассматривать как уведомление о потенциальной угрозе, а не как подтверждение успешного взлома каждого устройства, владельцу которого поступило сообщение.