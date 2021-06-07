Apple представляет ряд новых домашних функций для HomePod Mini, Apple TV и Apple Watch

Сегодня Apple анонсировала ряд новых функций умного дома для HomePod mini , Apple TV и Apple Watch, а также впервые интеграцию сторонних производителей с Siri в аксессуары.

HomePod теперь поддерживает команды для «Apple TV». SharePlay теперь работает с «Apple TV», а в tvOS теперь есть строка «Доступ к вам». В приложении «ТВ» появилась новая строка «Для всех», в которой можно рекомендовать телешоу и фильмы, подходящие для всех пользователей устройства.

Производители аксессуаров HomeKit теперь могут впервые интегрировать голосовое управление Siri. Первые аксессуары для умного дома с поддержкой Siri от сторонних производителей будут доступны в конце этого года.

Приложение Home для Apple Watch было переработано. Apple также подчеркнула поддержку домашних ключей в приложении Wallet.