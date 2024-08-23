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Apple представит версию AirPods 4 с активным шумоподавлением

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Apple готовится выпустить новые беспроводные наушники AirPods 4 в двух вариантах: с активным шумоподавлением и без него.

Новая базовая модель AirPods 4 заменит AirPods 2, которые вышли в 2019 году и стоят $129. Модель среднего уровня заменит AirPods 3, представленные в 2021 году и стоящие $179.

AirPods 3 обладают сенсорами на ножках, поддерживают пространственный звук и могут заряжаться через Apple Watch.

В базовой версии AirPods 4, вероятно, не будет беспроводной зарядки, тогда как модель среднего класса ее получит. Оба устройства будут поддерживать разъем USB-C. Также Apple планирует выпустить AirPods Pro 3, которые не связаны с AirPods 4.

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