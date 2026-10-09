Apple представит сенсорные MacBook Pro и iPad mini с OLED-экранами 27 октября

Компания Apple готовится представить новые устройства 27 октября 2026 года. По информации Bloomberg, в этот день ожидается анонс ноутбуков MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями, обновленного планшета iPad mini, а также компьютеров на базе процессора M6.

Главными новинками станут 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, которые впервые получат сенсорные экраны с технологией OLED. По предварительным данным, устройства будут тоньше и легче существующих моделей, а в верхней части дисплея появится интерактивный вырез Dynamic Island.

Ранее предполагалось, что ноутбуки с OLED-экранами могут выйти под названием MacBook Ultra. Однако источники Bloomberg сообщают, что Apple сохранит принадлежность устройств к линейке MacBook Pro.

Одновременно компания планирует обновить компактный планшет iPad mini. Новинка получит OLED-дисплей, переработанную акустическую систему и фронтальную камеру, расположенную для удобства видеозвонков в горизонтальной ориентации.

Кроме того, ожидается выпуск 14-дюймового MacBook Pro и моноблока iMac с новым процессором M6.

Согласно публикации, Apple проведет две презентации в октябре. Первая запланирована на 13 октября и будет посвящена устройствам для умного дома, включая обновленные Apple TV 4K и HomePod mini. Второе мероприятие намечено примерно на 27 октября.

Оба анонса, как ожидается, будут сопровождаться онлайн-презентациями и демонстрацией устройств представителям СМИ. Официального подтверждения сроков выхода новинок пока нет.