Apple представит iPhone 17 с увеличенным экраном и новым чипом

Через неделю Apple планирует представить четыре модели iPhone 17, включая базовую версию, которая станет самой доступной в линейке. В отличие от iPhone 17 Air с ультратонким корпусом и iPhone 17 Pro с обновлённой камерой, стандартная модель сохранит привычный дизайн, но получит ряд улучшений.

В этом году Apple отказалась от версии Plus, оставив только один стандартный iPhone 17 с экраном 6,3 дюйма — на 0,2 дюйма больше, чем у предыдущего поколения. Камера останется двойной, с вертикальным выступом, как у iPhone 16.

Ожидается, что смартфон будет доступен в чёрном, белом, сером, зелёном, фиолетовом и голубом цветах. Экран, вероятно, получит LTPO-матрицу с поддержкой частоты обновления 120 Гц, что ранее было доступно только в Pro-версиях.

Устройство оснастят новым чипом A19, созданным по 3-нм техпроцессу. Он обеспечит прирост производительности и энергоэффективности, хотя будет уступать A19 Pro по графическим возможностям. Все модели линейки, включая базовую, получат систему охлаждения с паровой камерой.

Для подключения к сети 5G стандартный iPhone 17 будет использовать модем от Qualcomm, а также получит первый фирменный чип Apple для Wi-Fi и Bluetooth с поддержкой Wi-Fi 7. Это должно положительно сказаться на автономности.

Зарядка будет поддерживать мощность до 25 Вт при использовании беспроводных устройств, совместимых с Qi 2.2. Фронтальная камера обновится до 24 мегапикселей, а основные широкоугольные модули останутся прежними — 48 МП.

Стоимость устройства пока не подтверждена. По слухам, цена может вырасти до $850, но Apple может сохранить прежнюю планку в $799, повысив стоимость только Air и Pro-моделей.

Презентация состоится 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Предзаказы ожидаются 12 сентября, а старт продаж — 19 сентября.