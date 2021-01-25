Apple представит бюджетный 5G-смартфон iPhone SE Plus

Apple уже давно выпускает «бюджетные» модели смартфонов, причем на глобальном рынке эти аппараты всегда пользуются высоким спросом.

По данным инсайдеров, скоро американская компания представит iPhone SE Plus.

В этом смартфоне будет установлен процессор с поддержкой сетей пятого поколения и экран с диагональю 6,1-дюйма.

Источник пишет, что iPhone SE Plus получит сканер отпечатка пальца и «челку» в верхней части экрана, но в ней не будет системы распознавания лица.

Предположительно, в аппарате установят процессор Apple A14 Bionic, 12 Мп основную камеру и 7 Мп фронтальную.

Также будет реализована защита от пыли и влаги по стандарту IP67. На американском рынке iPhone SE Plus должен стоит около 500 долларов.