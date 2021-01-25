Apple представит бюджетный 5G-смартфон iPhone SE Plus

Apple представит бюджетный 5G-смартфон iPhone SE Plus26.01.2021 00:36
Apple уже давно выпускает «бюджетные» модели смартфонов, причем на глобальном рынке эти аппараты всегда пользуются высоким спросом.
По данным инсайдеров, скоро американская компания представит iPhone SE Plus.
В этом смартфоне будет установлен процессор с поддержкой сетей пятого поколения и экран с диагональю 6,1-дюйма.
Источник пишет, что iPhone SE Plus получит сканер отпечатка пальца и «челку» в верхней части экрана, но в ней не будет системы распознавания лица.
Предположительно, в аппарате установят процессор Apple A14 Bionic, 12 Мп основную камеру и 7 Мп фронтальную.
Также будет реализована защита от пыли и влаги по стандарту IP67. На американском рынке iPhone SE Plus должен стоит около 500 долларов.
Просмотры:Метки: Apple, iPhone, iPhone SE Plus