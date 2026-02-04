Apple представила Xcode 26.3 с поддержкой автономной разработки приложений с помощью ИИ

В Xcode 26.3 появилась функция agentic coding, которая позволяет разработчикам использовать ИИ‑помощников, таких как Claude Agent от Anthropic и Codex от OpenAI, для самостоятельного создания приложений прямо в среде Xcode.

Ранее ИИ в Xcode был ограничен и не мог выполнять действия самостоятельно. Теперь интегрированные модели могут создавать новые файлы, анализировать структуру проекта, собирать приложение, запускать тесты, делать снимки экрана для проверки работы и получать доступ к полной документации Apple для разработчиков.

Добавить агента можно одним кликом в настройках Xcode, а обновления будут подгружаться автоматически по мере выхода новых версий от компаний Anthropic и OpenAI. Для использования инструментов потребуется учётная запись соответствующего сервиса, а оплата осуществляется на основе использования API. Apple оптимизировала работу Claude Agent и Codex, чтобы снизить расход токенов и упростить переключение между агентами в одном проекте.

Xcode 26.3 также поддерживает любые инструменты, совместимые с открытым стандартом Model Context Protocol (MCP). Компания предоставляет документацию, позволяющую подключать и настраивать MCP‑агентов в среде разработки.

Используя команды на естественном языке, разработчик может поручить ИИ‑агенту добавить новую функцию в приложение. Агент анализирует проект, проверяет документацию, начинает добавлять код, собирает проект и исправляет ошибки до завершения задачи. В панели проекта можно отслеживать действия агента и при необходимости откатить изменения или протестировать альтернативные решения.

Apple отмечает, что agentic coding упрощает рабочие процессы, ускоряет внесение изменений и помогает реализовать новые идеи, а также служит обучающим инструментом для изучения новых методов разработки и работы с API.

Релизная версия Xcode 26.3 доступна разработчикам уже сегодня, а официальный запуск ожидается в ближайшую неделю.