Apple представила новый Mac mini на чипах M6 и M5 Pro

Apple обновила линейку Mac mini, сохранив компактный корпус, который появился после редизайна 2024 года. Новые компьютеры доступны в версиях с чипами M6 и M5 Pro.

Базовая модель с M6 получила 12-ядерный процессор и 12-ядерный GPU. По данным Apple, производительность ИИ может быть до четырёх раз выше, чем у M4, графика и скорость работы с накопителем — до двух раз выше, а процессор работает до 40% быстрее. Объём оперативной памяти начинается с 16 ГБ и может быть увеличен до 32 ГБ, пропускная способность памяти достигает 170 ГБ/с.

Для более требовательных задач предусмотрен M5 Pro с 18-ядерным CPU и 20-ядерным GPU. Компьютер можно оснастить 64 ГБ памяти, а пропускная способность достигает 307 ГБ/с. Такой вариант рассчитан в том числе на работу с локальными ИИ-моделями и видео ProRes RAW.

Обе версии получили Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Ethernet 2,5 Гбит/с с возможностью подключения на скорости до 10 Гбит/с. На передней панели находятся два USB-C и разъём для наушников. M6 оснащён тремя портами Thunderbolt 4, тогда как M5 Pro получил три Thunderbolt 5. Также у обеих моделей есть HDMI и Ethernet.

Компьютеры будут поставляться с macOS 27. В новой версии системы заявлены ускоренная передача файлов через AirDrop, более быстрая загрузка страниц в Safari и обновлённая система поиска Spotlight, а также изменения в Photos и Mail. Корпус изготовлен из полностью переработанного алюминия, а в конструкции используется около 50% переработанных материалов.

Mac mini с M6 стоит от 899 долларов, что по официальному курсу ЦБ РФ на 26 августа составляет около 75,9 тыс. рублей. Версия с M5 Pro начинается с 1699 долларов — примерно 143,5 тыс. рублей.

Предзаказы уже принимаются, а продажи в 30 странах и регионах начнутся 22 сентября.