Apple представила новый iPad Pro с чипом M5 и поддержкой быстрой зарядки

Apple представила новое поколение iPad Pro, в котором используются разработанные компанией чипы M5, C1X и N1.

Чип M5 оснащён до 10-ядерным процессором — четыре ядра производительности и шесть энергоэффективных. В его состав входит графический ускоритель следующего поколения с Neural Accelerator в каждом ядре, обеспечивающий до 3,5 раза большую производительность в задачах искусственного интеллекта по сравнению с предыдущей моделью, а также движок трассировки лучей третьего поколения. Новый 16-ядерный Neural Engine работает эффективнее с точки зрения энергопотребления. Apple отмечает значительное улучшение производительности по сравнению с iPad на чипе M1.

Для моделей с поддержкой сотовой связи используется модем C1X, который обеспечивает до 50% более высокую скорость передачи данных и повышенную энергоэффективность.

Чип N1 отвечает за беспроводное подключение и поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Он улучшает работу с сетями 5 ГГц и повышает стабильность функций, таких как Personal Hotspot и AirDrop.

Новый iPad Pro получил более 150 ГБ/с пропускной способности объединённой памяти — почти на 30% больше по сравнению с прошлым поколением. Также удвоены скорости чтения и записи накопителей, а модели на 256 ГБ и 512 ГБ оснащены 12 ГБ объединённой памяти.

Поддерживается подключение внешних дисплеев с частотой обновления до 120 Гц и Adaptive Sync, что снижает задержки при выводе изображения.

Добавлена функция быстрой зарядки: устройство может восполнить до 50% ёмкости батареи примерно за 30 минут при использовании адаптера на 40 Вт и выше.

Предзаказы на новый iPad Pro уже открыты, а в магазинах он появится 22 октября.