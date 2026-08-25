Apple представила Mac mini и Mac Studio с новыми процессорами

Apple анонсировала обновлённые настольные компьютеры Mac mini и Mac Studio, построенные на чипах новых поколений. Старшие конфигурации получили до 512 гигабайт унифицированной памяти, что позволяет локально запускать большие языковые модели без обращения к облачным сервисам.

Mac mini обновили впервые с 2024 года. Модель оснастили процессором M6, который Apple впервые производит по двухнанометровому техпроцессу. Чип включает 12-ядерный центральный процессор, 12-ядерную графику с нейроускорителями и сдвоенный 16-ядерный Neural Engine. По данным компании, производительность в задачах искусственного интеллекта выросла в четыре раза по сравнению с M4.

Mac Studio получил процессор M5 Ultra, созданный на основе архитектуры UltraFusion из четырёх кристаллов. Он объединяет до 36 вычислительных и 80 графических ядер. Пропускная способность памяти достигает 1,2 терабайта в секунду, а пиковое быстродействие в ИИ-задачах в 4,3 раза превышает показатели M3 Ultra.

Стоимость Mac mini с M6 начинается от 899 долларов, а варианта с M5 Pro — от 1699 долларов. Mac Studio с M5 Max оценили минимум в 2499 долларов, с M5 Ultra — в 5499 долларов. Конфигурация с 512 гигабайтами памяти появится в конце октября.

Предварительные заказы открылись 25 августа в 30 странах. Поставки начнутся 22 сентября. Новинки выпустят вместе с macOS 27, в которую войдёт ассистент Siri AI. Несколько Mac Studio также можно объединять по Thunderbolt 5 для совместной работы с крупными ИИ-моделями.