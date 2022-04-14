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Apple представила фотографии-победители макроконкурса «Снято на iPhone»

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Сегодня Apple представила 10 фотографий-победителей конкурса Shot on iPhone Macro Challenge, который компания запустила ранее в этом году.

Apple представила фотографии-победители макроконкурса «Снято на iPhone»

Участники могли отправлять неотредактированные макрофотографии, снятые на iPhone 13 Pro и ‌iPhone 13 Pro‌ Max, прямо с камеры, но также принимались фотографии, отредактированные с помощью приложения Apple Photos или стороннего программного обеспечения.

Международная экспертная комиссия, в которую вошли Ананд Варма, Апекша Мейкер, Питер Маккиннон, Пэдди Чао, Йик Кит Ли, Арем Дюплесси, Билли Соррентино, Делла Хафф, Кайанн Дранс и Памела Чен, рассмотрела фотографии со всего мира и выбрала 10. Победившие работы из Китая, Венгрии, Индии, Италии, Испании, Таиланда и США.

Победившие фотографии будут отмечены на веб-сайте Apple, в аккаунте Instagram и других местах. Apple также заявила, что победившие фотографии могут появиться в цифровых кампаниях компании, например, в магазинах Apple Store или на рекламных щитах.

Apple представила фотографии-победители макроконкурса «Снято на iPhone»

Apple представила фотографии-победители макроконкурса «Снято на iPhone»

Apple представила фотографии-победители макроконкурса «Снято на iPhone»

Здесь мы выделили несколько фотографий-победителей, а полную галерею можно просмотреть в полном пресс-релизе Apple, включая комментарии к каждому изображению от фотографа и судей.

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