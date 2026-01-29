Главная » Новости

Apple представила Creator Studio и сделала часть функций платными

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple представила Creator Studio и сделала часть функций платными

Компания Apple обновила офисные приложения Keynote, Numbers и Pages, добавив новые инструменты на базе ИИ и расширенные шаблоны. Доступ к этим функциям возможен только по подписке Creator Studio стоимостью 12,99 долларов в месяц (около 1000 рублей).

Для пользователей Mac любые обновления, включая бесплатные, теперь требуют ручной переустановки приложений, так как поддержка старых версий прекращена.

Кроме того, редактор Rozetked отметил, что новая версия Pixelmator Pro стала работать исключительно по подписке, а обновление старой версии, купленной навсегда, было заморожено, несмотря на предыдущие обещания разработчика.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.