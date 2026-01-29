Apple представила Creator Studio и сделала часть функций платными

Компания Apple обновила офисные приложения Keynote, Numbers и Pages, добавив новые инструменты на базе ИИ и расширенные шаблоны. Доступ к этим функциям возможен только по подписке Creator Studio стоимостью 12,99 долларов в месяц (около 1000 рублей).

Для пользователей Mac любые обновления, включая бесплатные, теперь требуют ручной переустановки приложений, так как поддержка старых версий прекращена.

Кроме того, редактор Rozetked отметил, что новая версия Pixelmator Pro стала работать исключительно по подписке, а обновление старой версии, купленной навсегда, было заморожено, несмотря на предыдущие обещания разработчика.