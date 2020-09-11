Apple подтверждает наличие пакета подписки Apple One в коде собственного приложения Apple Music

Похоже, сообщения о предстоящем пакете подписки Apple были точными. Согласно строкам кода, найденным в последней версии приложения Apple Music для устройств Android (версия 3.4.0 бета), Apple ссылается на новый продукт, который она называет «Apple One». Код, обнаруженный 9to5Google, также указывает на то, что Apple Music будет включена в пакет подписки Apple One.

Это не просто хорошие предположения, основанные на расплывчатых ссылках на код. В одной части Apple делает очень четкое заявление о том, каким будет Apple One и как он будет связан с Apple Music.

Он говорит:

<string name = ”aristotle_main_more_info”> Ваша подписка на Apple Music будет включена в Apple One начиная с% s. Плата за обе подписки не взимается. </string>

<string name = ”aristotle_renewaloption_subtext”> Вы можете управлять подпиской Apple One с помощью iPhone, iPad, Apple TV или Mac. </string>

Ссылка на «аристотель», вероятно, является внутренним кодовым названием Apple для нового продукта.

Другие ключевые разделы кода читаются следующим образом:

<string name = ”applemusic_with_aristotle_subtext”> Включено в Apple One% s </string>

<string name = ”aristotle_main_subtext”> Пакет подписки% s </string>

Этот вывод по сути подтверждает сообщение Bloomberg, опубликованное ранее в этом году, в котором говорилось, что Apple готовится выпустить пакет подписки Apple One этой осенью, вероятно, вместе с iPhone 12. Идея нового пакета заключается в том, чтобы побудить клиентов Apple подписаться на несколько услуг, предлагая скидки. по различным группам услуг. Bloomberg заявил, что базовый пакет будет включать Apple Music и Apple TV +, в то время как более дорогие уровни будут включать другие сервисы, такие как Apple Arcade и Apple News +, и даже подписку на iCloud.

К сожалению, ни один из недавно обнаруженных кодов не содержит подробных сведений о цене нового пакета или о том, что еще он может включать.

Довольно забавно, что Apple, компания, которая, как известно, ищет способы бороться с утечками продуктов, сама была источником нескольких недавних утечек. В дополнение к этому последнему подтверждению Apple One, компания в апреле случайно подтвердила существование неизданного продукта «AirTags» через видео поддержки, которое она загрузила в свой собственный аккаунт YouTube.

Это был не первый раз, когда собственный код Apple намекал на пакет услуг. 9to5Mac ранее обнаружил внутренние файлы в iOS 13.5.5, в которых упоминались «пакетное предложение» и «пакетная подписка», которых не было в предыдущих версиях iOS.

Однако сегодняшняя утечка действительно подтверждает, что Apple фактически остановилась на названии «Apple One» для своего продукта в комплекте.

Возможно, мы узнаем больше на мероприятии Apple на следующей неделе, где, как ожидается, компания сосредоточится на iPad и Apple Watch. Или, возможно, мы не услышим об Apple One до октября, когда Apple, как ожидается, анонсирует iPhone 12.