Apple подняла цены на старые iPhone после презентации новых моделей

После презентации iPhone 18 Pro и складного iPhone Duo компания Apple повысила стоимость смартфонов предыдущих поколений вместо традиционного сезонного снижения цен, сообщают СМИ.

На глобальном рынке устройства подорожали примерно на 8,5 тыс. рублей, а в Китае — на 10,2 тыс. рублей.

Наибольшее повышение затронуло iPhone Air с накопителем на 1 ТБ. Его стоимость выросла примерно на 25,6 тыс. рублей на глобальном рынке и на 29,3 тыс. рублей в Китае. Суммы рассчитаны по официальным курсам ЦБ на 10 сентября: 85,4594 рубля за доллар и 12,7373 рубля за юань.