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Apple подняла цены на MacBook, iPad и Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Стоимость ряда устройств в Apple Store выросла на несколько сотен долларов. Цены на MacBook Neo увеличились с 599 до 699 долларов (с ~45 300 до ~52 800 рублей), MacBook Air — с 1099 до 1299 долларов (с ~83 100 до ~98 200 рублей), MacBook Pro — с 1699 до 1999 долларов (с ~128 500 до ~151 100 рублей). Среди планшетов iPad Pro подорожал с 999 до 1199 долларов (с ~75 500 до ~90 600 рублей), iPad Air — с 599 до 749 долларов (с ~45 300 до ~56 600 рублей). Гарнитура Vision Pro теперь стоит 3699 долларов вместо 3499 (с ~264 600 до ~279 700 рублей). Повышение также затронуло HomePod и Apple TV. Цены на iPhone остались без изменений.

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