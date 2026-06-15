Apple, по данным инсайдеров, готовит к iOS 27 ряд функций, которые пока не были показаны публично

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в Apple разработали больше функций для iOS 27, чем было представлено на WWDC, однако часть из них намеренно не раскрыта. Эти возможности уже присутствуют во внутренних сборках системы, используемых на устройствах сотрудников, но их публичный релиз отложен.

Среди таких функций упоминается новый циферблат Modular для Apple Watch, который, как ожидается, будет представлен вместе с новыми моделями часов осенью. По данным источников, он является упрощённой версией существующего дизайна Modular Ultra.

Также сообщается о переработанном приложении «Камера» для iPhone, позволяющем пользователям настраивать интерфейс управления, размещая элементы вроде вспышки, экспозиции, таймера и других параметров в виде виджетов. По данным Гурмана, функция может быть приурочена к будущим моделям iPhone с обновлённой камерой.

Отдельно упоминается система расширений Siri, которая должна позволить интеграцию сторонних ИИ-ассистентов и сервисов в экосистему Apple Intelligence. По информации Bloomberg, соответствующий фреймворк уже существует в тестовых сборках iOS 27 и включает элементы настроек и раздел в App Store, однако пока не активирован для пользователей.

Отмечается, что обсуждаются возможные причины задержки анонса этой функции, включая регуляторные риски, стратегию позиционирования Siri, а также вопросы конкуренции с другими ИИ-платформами.