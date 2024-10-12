Apple планирует выпустить конкурента умному кольцу Samsung к 2026 году

По информации инсайдеров, Apple планирует выпустить умное кольцо к 2026 году. Это устройство станет частью новой стратегии компании в области здравоохранения и будет конкурировать с Samsung Galaxy Ring.

Apple уже активно интегрирует функции здоровья в свои устройства, такие как Apple Watch и новые AirPods Pro, которые могут выступать в роли слуховых аппаратов. Умное кольцо, согласно аналитикам CCS Insight, будет иметь датчики для измерения пульса, качества сна и, возможно, уровня стресса.

Бен Вуд, главный аналитик CCS Insight, отметил, что Тим Кук поддерживает проекты, связанные с персональным здоровьем, и кольцо станет логичным шагом в развитии технологий компании. Ожидается, что оно будет тесно связано с другими продуктами Apple, позволяя пользователям получать данные о здоровье прямо на своих устройствах.

В отличие от Samsung, который предлагает разнообразные размеры и цвета, Apple, вероятно, будет акцентировать внимание на продаже колец в своих магазинах, где покупатели смогут выбрать нужный размер и протестировать устройство.

Новая модель также будет представлять собой стильный аксессуар, отражающий престиж бренда. Бен Вуд добавил, что кольцо может стать новым статусным символом для поклонников Apple.