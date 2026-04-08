Apple планирует выпустить iPhone Air 2 независимо от спроса на модель

По данным источника «Fixed Focus Digital» на Weibo, Apple намерена продолжить выпуск как минимум двух поколений iPhone Air, несмотря на слабые продажи первой модели. При этом стандартный iPhone 18 получит минимальные изменения внешнего дизайна, возможно лишь небольшую корректировку габаритов.

Продажи iPhone Air с момента запуска в сентябре 2025 года оцениваются как крайне низкие. По данным опроса KeyBanc Capital Markets, интерес к устройству практически отсутствует. Аналитик цепочек поставок Ming-Chi Kuo сообщил, что производители сократили мощности более чем на 80% в период между запуском и первым кварталом 2026 года. Производство Luxshare завершилось в октябре, а Foxconn ожидалось закончить выпуск к концу декабря, после чего модель полностью исчезла с производства. Ранее аналогично показали себя iPhone 12 mini, 13 mini, 14 Plus и 15 Plus, которые выпускались только по два поколения.

Сообщается, что Apple рассматривает редизайн iPhone Air второго поколения с добавлением второй основной камеры — возможно 48-мегапиксельной Fusion Ultra Wide — для устранения одной из основных критик. Кроме того, планируется уменьшение веса, улучшение системы охлаждения, увеличение ёмкости батареи, установка более тонкого модуля Face ID и интеграция процессоров A20 и C2.

Стандартный iPhone 18 будет представлен как постепенное обновление: новые чипы A20 и C2, 12 ГБ оперативной памяти, 24-мегапиксельная фронтальная камера и упрощённая кнопка управления камерой.

Ожидается, что Apple изменит традиционный график осеннего выпуска в сентябре, разделив линейку на два периода: модели iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone выйдут осенью 2026 года, а стандартный iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2 — весной 2027 года. По информации Nikkei Asia, такой подход позволит оптимизировать ресурсы и увеличить доход от премиальных моделей.