Apple планирует выпуск около 20 новых устройств до конца 2027 года

По данным рассылки Power On журналиста Марка Гурмана, компания Apple готовит масштабное обновление своих продуктовых линеек в период до конца 2026 и 2027 годов. В список ожидаемых новинок входит около 20 устройств, включая обновления существующих моделей и новые категории техники.

Среди смартфонов ожидаются обновлённые версии iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с изменениями в дизайне, камерах и процессорах. Также рассматривается появление складного iPhone Ultra с гибким дисплеем и переработанной системой интерфейса. Кроме того, упоминаются iPhone Air 2 и юбилейная линейка iPhone 20 с обновлённым внешним видом.

В сегменте носимых устройств прогнозируются новые модели Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, где могут появиться дополнительные датчики и расширенные функции спутниковой связи.

Среди планшетов ожидаются обновлённый iPad 12 и новый iPad mini с более производительными чипами и возможным переходом на OLED-дисплей.

В линейке компьютеров речь идёт об обновлениях Mac Studio, Mac mini и iMac, а также о крупном редизайне MacBook Pro, который в некоторых материалах упоминается как MacBook Ultra. Он может получить OLED-экран, более тонкий корпус и сенсорное управление.

Отдельно упоминаются устройства для дома и мультимедиа: обновлённые Apple TV и HomePod mini, новый полноразмерный HomePod, а также домашний хаб с экраном и поддержкой Siri. Среди будущих направлений также называются наушники AirPods Ultra с камерами и смарт-очки Apple Glasses.