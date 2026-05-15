Главная » Новости

Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных

По данным инсайдерских источников, Apple рассматривает переход на собственные модемы во всей линейке iPhone 18, постепенно отказываясь от решений Qualcomm. Ожидается, что это изменение повлияет на производительность и энергоэффективность устройств, а также принесёт дополнительный, менее очевидный эффект в области приватности.

В версии iOS 26.3 появилась функция Limit Precise Location, которая снижает точность данных о местоположении, передаваемых мобильным операторам. Вместо детальной информации вплоть до уровня улицы, оператор может получать данные лишь о более крупной зоне, например районе.

Сообщается, что эта функция сейчас доступна только на устройствах с модемами Apple C1 и C1X, включая некоторые модели iPhone и iPad. Смартфоны с модемами Qualcomm, включая часть актуальных iPhone, такой опции не имеют.

Ожидается, что с переходом на собственные модемы в будущих моделях, включая iPhone 18 Pro и iPhone Fold, функция может стать доступной для всей линейки устройств. При этом её работа не влияет на качество связи и не затрагивает передачу данных экстренным службам.

Поддержка функции также зависит от операторов связи. На данный момент она реализована ограниченно, включая отдельных операторов в США, Великобритании и ряде стран Европы и Азии.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.