Apple планирует продать 75 млн экземпляров iPhone 12 до конца года

В новом отчете Дебби Ву и Марка Гурмана из Bloomberg говорится, что Apple поручила своим поставщикам сделать «не менее 75 миллионов» iPhone 5G. Это примерно соответствует тому, что было произведено в прошлом году, поэтому Apple ожидает высоких продаж, несмотря на последствия пандемии COVID-19.

Однако более интересными является информация, как выглядят эти iPhone и другие продукты Apple, которые планируется выпустить в этом году. Ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, в статье Bloomberg утверждается, что у Apple впереди напряженный праздничный сезон.

Источники сообщают, что Apple планирует выпустить четыре модели iPhone 5G, новый iPad Air, две новые модели Apple Watch, наушники-вкладыши и новый динамик HomePod. Они также ссылаются на скромно обновленный Apple TV 4K и продукт AirTags, о котором давно ходят слухи, но в истории не говорится, что они появятся в этом году.

Источники Bloomberg говорят, что будет две модели начального уровня (по сравнению с прошлогодней моделью iPhone 11) и два высококлассных преемника iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В то время как в последние пару лет основным разделением между более дешевым iPhone и его более дорогими собратьями был выбор между ЖК-экраном и OLED-экраном, источники утверждают, что все четыре новые модели iPhone будут иметь OLED-экраны.

Эти экраны также появятся в новых размерах. Более дешевые iPhone будут в вариантах с 5,4 и 6,1 дюйма, а более дешевые альтернативы — с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Все четыре устройства также будут иметь 5G, хотя источники говорят, что некоторые тестеры сообщили, что эта функция не сильно улучшила их скорость беспроводной передачи данных в текущих зарождающихся сетях 5G.

В любом случае, все телефоны будут оснащены новой системой на кристалле A14 от Apple и претерпят значительные изменения — первый серьезный редизайн с момента появления iPhone X в 2017 году. Все четыре телефона будут иметь прямоугольные края, напоминающие iPad. Pro или в некоторых отношениях iPhone 4 и 5 прошлых лет. Две более дешевые модели будут иметь алюминиевые края, а более дорогие — из нержавеющей стали — такой же раскол, который мы наблюдаем сегодня между iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Кроме того, Apple планирует отказаться от цвета Midnight Green, который она представила для iPhone высокого класса в прошлом году, и заменить его новой темно-синей схемой.

Apple уже сообщила инвесторам, что новые iPhone поступят в продажу через несколько недель после прошлогодних моделей. Тем не менее, релиз iOS 14 по-прежнему ожидается в сентябре. Раньше его выпуск был тесно связан с выпуском первого нового iPhone года.