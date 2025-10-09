Apple планирует использовать титаново-алюминиевый каркас в складном iPhone 2026 года

По данным аналитика Джеффа Пу, будущий складной iPhone 2026 года получит корпус из смеси титана и алюминия. Титан, по его словам, будет применяться также в моделях iPhone Air, что расширит использование этого материала в линейке Apple.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо предполагал, что в конструкции складного iPhone будут сочетаться титан и нержавеющая сталь, а отдельные элементы петли могут изготавливаться из Liquidmetal для повышения прочности. Точные пропорции титана и алюминия в каркасе пока неизвестны: возможно, титановый сплав будет использоваться в несущих элементах, а алюминий — в остальных частях для снижения веса.

Ожидается, что складной iPhone станет частью линейки iPhone 18 и выйдет в сентябре 2026 года. Размер экрана при сложенном состоянии составит около 5,5 дюймов, а в раскрытом виде — примерно 7,8 дюймов. Предполагаемая толщина устройства при открытии — всего 4,5 мм, что потребует высокой прочности титаново-алюминиевого каркаса для предотвращения изгиба.