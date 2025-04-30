Apple отменяет антибликовое покрытие iPhone 17 Pro, уступая Samsung

Apple решила отменить планированное антибликовое покрытие для дисплея iPhone 17 Pro из-за проблем с масштабированием производственного процесса. Эта технология, призванная улучшить видимость и точность цветопередачи при ярком свете, должна была составить конкуренцию аналогичному покрытию Gorilla Glass Armor от Samsung, которое используется в устройствах Galaxy.

Предположительно, новинка должна была быть включена в iPhone 17, который выйдет в сентябре 2025 года, но проблемы с нанесением покрытия на миллионы устройств привели к его отмене. Таким образом, модели iPhone 17 будут оснащены стандартным стеклом Ceramic Shield, уже использующимся в предыдущих поколениях смартфонов Apple.

Неудача с антибликовым покрытием означает, что Apple на данный момент остается позади Samsung в области технологий дисплеев, несмотря на продолжающиеся обновления других характеристик, таких как улучшенная прочность и новые чипы. В то же время, не исключено, что антибликовая технология будет внедрена в более поздних моделях, возможно, уже в iPhone 18 или позже, если проблемы с производством будут решены.