Главная » Новости

Apple отмечает 50-летие анимированным видео на главной странице сайта

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В честь 50-летия компании Apple на главной странице сайта размещено специальное анимированное видео, в котором показаны некоторые из самых знаковых продуктов компании. В стиле эскизов демонстрируются оригинальный Mac, iMac, iPod, MacBook, AirPods, iPhone 17 Pro, Vision Pro, а также иконка Finder, App Store, Apple Music и другие сервисы.

Под видео размещена надпись: «50 лет Thinking Different». В тексте подчёркивается, что Apple всегда смотрела в будущее, создавая инструменты и сервисы, обогащающие жизнь пользователей.

Отдельно генеральный директор Apple Тим Кук опубликовал в X (Twitter) видео, посвящённое 50 годам инноваций компании, где показаны те же продукты, что и в анимации на сайте.

Apple была основана 1 апреля 1976 года Стивом Джобсом и Стивом Возняком, сегодня компании исполняется ровно 50 лет. Накануне юбилея в Apple Park прошёл концерт с участием Пола Маккартни, а в рамках праздничных мероприятий также выступали Алиша Киз в Apple Grand Central в Нью-Йорке и Mumford & Sons в Apple Battersea в Лондоне.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.