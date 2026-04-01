Apple отмечает 50-летие анимированным видео на главной странице сайта

В честь 50-летия компании Apple на главной странице сайта размещено специальное анимированное видео, в котором показаны некоторые из самых знаковых продуктов компании. В стиле эскизов демонстрируются оригинальный Mac, iMac, iPod, MacBook, AirPods, iPhone 17 Pro, Vision Pro, а также иконка Finder, App Store, Apple Music и другие сервисы.

Под видео размещена надпись: «50 лет Thinking Different». В тексте подчёркивается, что Apple всегда смотрела в будущее, создавая инструменты и сервисы, обогащающие жизнь пользователей.

Отдельно генеральный директор Apple Тим Кук опубликовал в X (Twitter) видео, посвящённое 50 годам инноваций компании, где показаны те же продукты, что и в анимации на сайте.

Apple была основана 1 апреля 1976 года Стивом Джобсом и Стивом Возняком, сегодня компании исполняется ровно 50 лет. Накануне юбилея в Apple Park прошёл концерт с участием Пола Маккартни, а в рамках праздничных мероприятий также выступали Алиша Киз в Apple Grand Central в Нью-Йорке и Mumford & Sons в Apple Battersea в Лондоне.