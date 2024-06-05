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Apple отложила запуск складной модели iPhone из-за складок на дисплее

Автор На чтение 2 мин Просмотров 21 Опубликовано

Apple объявила о своих планах войти на рынок складных телефонов и привлекла крупных производителей дисплеев Samsung Display и LG Display для разработки складных экранных панелей.

Apple отложила запуск складной модели iPhone из-за складок на дисплее

Samsung, ведущий в области складных устройств, предположительно будет разрабатывать складные панели размером от 7 до 8 дюймов для будущего складного iPhone от Apple.

Этот складной iPhone, который будет иметь размеры iPad mini, может иметь горизонтальное или вертикальное складывание, и Samsung готовит решения для обоих вариантов.

LG Display, в свою очередь, занимается разработкой более крупных складных панелей. Их проект предусматривает 10-дюймовую складную панель, которую предположительно можно будет использовать в новом iPad. Ожидается, что этот складной iPad будет легко интегрироваться в существующую экосистему iPad.

Однако Apple не спешит с выпуском складных устройств и столкнулась с проблемой складок, которые появляются на современных складных дисплеях.

Компания сообщила обоим производителям панелей, что устранение этой проблемы является решающим фактором для принятия решения о выпуске складного устройства.

Официальная дата запуска этих складных устройств Apple пока неизвестна. Инсайдеры отрасли предполагают, что выпуск в 2026 году может быть слишком оптимистичным, и целевая дата переносится на 2027 год. Это может совпадать с 20-летием iPhone и 10-летием первого iPhone с OLED-дисплеем, что сделает этот год особенным для Apple.

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