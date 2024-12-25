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Apple отложила выпуск безрамочного iPhone из-за технических проблем

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Южнокорейское издание The Elec сообщило, что Apple планировала выпустить iPhone с практически отсутствующими рамками дисплея в 2025—2026 годах, но столкнулась с трудностями.

Основные поставщики, LG и Samsung, не могут выполнить заказ из-за проблем с двумя необходимыми технологиями.

Сложности связаны с тонкоплёночной инкапсуляцией и прозрачным клеем, которые должны одновременно использоваться.

Apple стремится избежать «эффекта увеличительного стекла» от закруглённых краёв экрана и хочет сохранить умеренное закругление, как на Apple Watch Series 10. Однако это приводит к проблемам с устойчивостью к ударам и размещением антенн под экраном.

Поскольку готовых технологий для реализации этих идей пока нет, выпуск безрамочного iPhone откладывается, и компания не успеет подготовить их к выходу iPhone 17 или 18. Переговоры о возможных решениях всё еще продолжаются.

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