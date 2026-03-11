Apple отказалась от идеи складного iPhone в форме «ракушки»

Apple изучала возможность выпуска складного iPhone с форм-фактором «ракушка», но решила не реализовывать проект, сообщает источник Weibo Instant Digital. Компания сочла такой дизайн «необязательным», так как основным преимуществом была бы лишь компактность в сложенном состоянии, без существенных новых функций.

Разделение корпуса посередине создавало технические сложности: уменьшалось внутреннее пространство, ограничивалась ёмкость батареи и оставалось меньше места для компонентов камеры. Для реализации такой модели Apple пришлось бы идти на компромисс с основной камерой. Источник также отмечает, что для выпуска более компактного iPhone компания могла бы предложить меньшую модель классического формата.

Ранее появлялись слухи о складном iPhone дважды: сначала несколько лет назад, а затем в феврале 2026 года. Ранее обсуждался складной «книжный» iPhone, который должен выйти в 2026 году, а новая информация указывает на повторное рассмотрение «ракушечного» формата.

Samsung уже давно выпускает два типа складных смартфонов — Galaxy Fold и Galaxy Flip, тогда как компактные iPhone ранее показывали слабые продажи. Модели iPhone 12 mini и iPhone 13 mini имели экран 5,4 дюйма, но были сняты с производства после двух поколений из-за низкого спроса.

С учётом трудностей Apple с продажей небольших моделей, решение отложить выпуск складного iPhone «ракушка» выглядит логичным.