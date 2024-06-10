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Apple осталась лидером по продажам премиальных смартфонов в мире

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Согласно отчету Canalys, Apple все еще удерживает лидерство в мировом рейтинге премиум-смартфонов, которые стоят более 600 долларов.

Эти устройства представляются компаниями с высокими технологическими возможностями и продвинутыми функциями.

Продукция американской компании Apple составляет 60% долю рынка в этом сегменте. Samsung занимает второе место с 25%, а Huawei занимает третье место с 6%.

Эти результаты были опубликованы в отчете, на который ссылается Huawei Central.

Если говорить о китайском рынке, то здесь также Apple занимает первое место с долей рынка в 54%. После нее следуют Huawei с долей в 26% и Xiaomi с долей в 6%.

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