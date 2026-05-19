Apple объяснила снижение автономности iPhone после обновления

Apple прокомментировала жалобы пользователей на сокращение времени автономной работы iPhone после установки обновления iOS 26.5. Об этом сообщает издание Ubergizmo.

В компании пояснили, что временное увеличение расхода заряда после обновления операционной системы считается штатным процессом и связано с фоновыми задачами устройства.

После установки новой версии iOS смартфон выполняет индексацию данных, обновляет приложения, загружает дополнительные ресурсы и завершает другие системные процессы. Всё это создаёт повышенную нагрузку на аккумулятор.

В Apple отметили, что после завершения фоновых операций энергопотребление устройства должно вернуться к обычным показателям.

Как уточняет Ubergizmo, специалисты компании рекомендуют пользователям подождать несколько дней перед тем, как делать выводы о состоянии батареи или стабильности работы смартфона после обновления.

