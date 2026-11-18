Компания Apple сообщила о причинах масштабных технических неполадок, затронувших её внутренние информационные системы и несколько популярных пользовательских сервисов. По данным компании, причиной инцидента стало внутреннее программное обновление, после которого часть инфраструктуры перестала работать в штатном режиме.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg, сбой затронул одновременно корпоративные инструменты Apple и сервисы, которыми пользуются владельцы устройств компании.

Среди внутренних систем, столкнувшихся с проблемами, назывались корпоративный портал AppleWeb, сервис авторизации AppleConnect, средства удалённого доступа через VPN и рабочие календари сотрудников.

Неполадки также повлияли на работу магазинов Apple в разных странах. Из-за нарушений функционирования служебных систем возникли сложности с процессами продаж, ремонта и обслуживания покупателей.

Согласно информации на странице состояния сервисов компании, пользователи могли испытывать затруднения с доступом к магазину приложений App Store и облачному хранилищу iCloud.

Дополнительно сообщалось о проблемах с оформлением подписки AppleCare непосредственно с устройств, а также с отдельными сервисами для образовательных организаций и корпоративных клиентов.

Представители Apple заявили, что значительная часть систем была восстановлена, а специалисты продолжают устранять оставшиеся неисправности.

В компании отдельно отметили, что произошедшее не связано с кибератакой. В качестве причины указано именно внутреннее обновление программной инфраструктуры.

Такие инциденты показывают, насколько тесно связаны пользовательские сервисы и корпоративные инструменты крупных технологических компаний. Ошибка при изменении внутренней инфраструктуры способна одновременно повлиять на множество операций, даже если сами пользовательские устройства продолжают работать.

При этом временная недоступность облачного сервиса не означает автоматически утрату хранящихся в нём данных. Для выводов о повреждении или удалении пользовательской информации требуются отдельные подтверждения.

На момент публикации сообщения Apple ещё продолжала восстановительные работы. Полный перечень затронутых компонентов и окончательная продолжительность сбоя не уточнялись.

Пользователям, столкнувшимся с ошибками, рекомендуется ориентироваться на официальную страницу состояния систем Apple, где компания публикует информацию о доступности отдельных сервисов.