Apple обновит MacBook Air: линейка выйдет с новым чипом M4 в марте

Авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple готовится к обновлению линейки MacBook Air, которое может состояться в марте.

Ожидается, что новые модели будут работать на чипе Apple M4 и будут представлены в 13-дюймовой и 15-дюймовой версиях, как и в прошлом году.

Основное изменение заключается в переходе на новый чип, а остальные обновления будут незначительными. Среди нововведений можно выделить разъем Thunderbolt 4 вместо Thunderbolt 3, камеру с функцией Center Stage и дисплей с нанотекстурой, которые уже доступны на других устройствах Apple с чипом M4.

После презентации новых MacBook Air предыдущая версия не исчезнет с рынка, а продолжит продаваться в некоторых странах через партнеров. Однако реклама и информация о ней будут убраны с официального сайта Apple.

Гурман также отметил, что Apple планирует обновить Mac Studio и Mac Pro до чипа M4, вероятно, в период с марта по осень этого года.