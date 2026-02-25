Apple обновит iPad Air: новые чипы и улучшенная сеть

Apple готовит обновление iPad Air, которое может быть представлено в рамках мероприятия «Experience» 4 марта. Визуально планшет останется без изменений: продолжат предлагаться модели с экранами 11 и 13 дюймов, с USB‑C, кнопкой Touch ID и привычными камерами спереди и сзади. Возможное появление нового цвета не подтверждается, а аксессуары, включая Magic Keyboard и Apple Pencil Pro, останутся совместимыми.

Главное нововведение — установка чипа M4, следующего поколения после M3, который уже используется в текущих iPad Air. Новый процессор с 10 ядрами вместо восьми обеспечит до 30% прироста производительности CPU, GPU станет на 21% быстрее и экономичнее. Усовершенствованный Neural Engine и более высокая пропускная способность памяти также увеличат общую скорость работы. Планшет продолжит поддерживать Apple Intelligence; объём оперативной памяти пока останется на уровне 8 ГБ.

Модель получит улучшенную сеть: новый чип N1 обеспечит поддержку Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6, а сотовые версии оснастят модемом C1X, который эффективнее предыдущих и поддерживает 5G в диапазоне sub‑6GHz. Возможны также улучшения в скорости зарядки, аналогичные обновлениям iPad Pro с M5.

Стоимость планшета останется на прежнем уровне: 11‑дюймовая модель — около 45 900 рублей, 13‑дюймовая — около 61 200 рублей. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже на следующей неделе, до официального мероприятия Apple 4 марта.