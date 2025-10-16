Apple обновила Vision Pro с чипом M5, ремнём Dual Knit и 120 Гц

Apple представила обновлённую версию гарнитуры Vision Pro, оснащённую новым чипом M5 и ремнём Dual Knit для комфортной посадки.

Чип M5 включает 10-ядерный CPU, 10-ядерный GPU с Neural Accelerators и 16-ядерный Neural Engine. Объём оперативной памяти остаётся на уровне 16 ГБ. По сравнению с предыдущей моделью на M2, новое устройство обеспечивает более высокую производительность и увеличенное время автономной работы. Производитель указывает до трёх часов воспроизведения видео на одном заряде, тогда как прошлый вариант поддерживал до 2,5 часов.

Обновлённый Vision Pro может отображать на экране на 10 % больше пикселей, что делает изображение более чётким, и теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц вместо прежних 100 Гц. Аппарат также получил ускоренное аппаратное трассирование лучей и mesh shading для улучшенной графики. Более быстрый Neural Engine и Neural Accelerator в каждом ядре GPU обеспечивают до 50 % более высокую скорость работы функций искусственного интеллекта.

Гарнитура продолжает использовать чип R1 для обработки ввода, поддерживает Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.3. Дизайн и цветовая гамма не изменились, батарея остаётся внешней.

Комплект поставки включает ремень Dual Knit, Light Seal с двумя подушками, защитную крышку передней панели, салфетку для полировки, батарею, кабель USB‑C и новый адаптер Dynamic Power 40 Вт с максимальной мощностью 60 Вт. Ремень Dual Knit доступен в трёх размерах и совместим с предыдущей версией гарнитуры. Две полоски ремня объединены в одно целое: верхняя проходит по макушке, нижняя — по затылку и содержит вставки из вольфрама для дополнительного баланса и комфорта. Регулировку ремня обеспечивает Fit Dial.

Новая гарнитура совместима с пространственным стилусом Logitech Muse, а также с контроллером PlayStation VR2 Sense, продажи которого начнутся 11 ноября.

Предзаказы на обновлённый Vision Pro уже открыты, а поставки и продажи в магазинах стартуют 22 октября. В США цена начинается с 3 499 долларов, доступна конфигурация с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ памяти. Модель также предлагается в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Великобритании и ОАЭ; выпуск в Южной Корее и Тайване будет позже.