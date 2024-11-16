В Apple обновили списки винтажных и устаревших устройств iPhone и Watch

Компания Apple обновила свой список винтажных и устаревших продуктов, добавив в него iPhone 6s Plus и iPhone XS Max.

Эти модели теперь считаются «винтажными», поскольку с момента их прекращения продажи прошло более пяти лет. Apple и авторизованные поставщики иногда предлагают ремонт таких устройств, но только при наличии запчастей.

Следует отметить, что iPhone 6s Plus с 32 ГБ памяти уже был признан «устаревшим» ранее. Модели iPhone XS и iPhone 6s меньшего размера пока не добавлены в этот список.

Кроме того, алюминиевые и нержавеющие модели Apple Watch Series 2 теперь считаются «устаревшими». Модель Series 2 с керамическим корпусом ещё не включена в этот список.

Устройства становятся «устаревшими» через семь лет после прекращения их продажи, и после этого их нельзя будет отремонтировать в Apple или у авторизованных поставщиков, за исключением некоторых случаев, таких как замена аккумулятора MacBook в течение 10 лет.

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