Apple обновила AirPods Max 2 с новым H2-чипом и улучшениями звука

Apple обновила AirPods Max 2 с новым H2-чипом и улучшениями звука

Компания Apple представила второе поколение AirPods Max, главной новинкой которого стал чип H2, пришедший на смену H1. Ранее этот чип использовался в AirPods 4 и AirPods Pro 2, а теперь он впервые установлен в AirPods Max, обеспечивая ряд улучшений аудиопроизводительности и обновлённый усилитель с высоким динамическим диапазоном.

Среди новых функций: активное шумоподавление стало до 1,5 раза эффективнее благодаря H2-чипу и алгоритму вычислительной обработки звука; Adaptive Audio регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающей среды; режим Transparency стал звучать естественнее, позволяя слышать внешние звуки и собственный голос с более реалистичной передачей. Adaptive Audio также включает снижение громких звуков — техника автоматически уменьшает уровень шума от газонокосилок или строительного оборудования.

Функция Personalized Volume подстраивается под предпочтения пользователя в разных условиях, а Conversation Awareness снижает громкость воспроизведения во время разговора и усиливает голоса собеседников. Улучшения высококачественного звука включают более глубокий бас, естественные вокалы и точное позиционирование инструментов. Adaptive EQ теперь охватывает более высокие частоты, подстраивая воспроизведение под форму уха и движение, а Voice Isolation изолирует голос пользователя при звонках и позволяет записывать качественный звук. Снижение задержки беспроводного аудио обеспечивается Bluetooth 5.3.

Дополнительно чип H2 открывает функции Live Translation, дистанционного управления камерой и активации Siri без команды «Hey». Все прежние возможности AirPods Max, включая персонализированное пространственное аудио и быструю синхронизацию устройств, сохраняются.

Дизайн и посадка наушников не изменились, а основное преимущество перед AirPods Pro 3 — поддержка lossless-звука 24-bit 48 кГц при проводном подключении через USB-C. Стоимость AirPods Max 2 составляет примерно 54 430 рублей. Предзаказы начнут принимать 25 марта, а выпуск намечен на начало апреля.

