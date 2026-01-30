Apple обещает в 2026 году представить «ранее невидимые инновации»

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что в этом году компания рассчитывает предложить пользователям «инновации, которых ещё не видели». По словам Кука, прошедший квартал оказался для Apple значимым, а впереди открываются новые возможности для улучшения опыта пользователей на каждом этапе взаимодействия с продуктами.

Ранее Кук регулярно отмечал на финансовых звонках, что продуктовая линейка компании сильна, однако формулировка «инновации, которых ещё не видели» отличается более смелым акцентом на новизне.

В числе потенциальных новинок обсуждаются складной iPhone с экраном без складки, более персонализированная версия голосового помощника Siri, умные очки Apple, а также устройства для умного дома — хаб, видеокамера и видеодомофон с Face ID. Все эти продукты могут соперничать с аналогичными решениями от Meta, Google и Ring.

Сможет ли Apple реализовать заявленные инновации, покажет время, но 2026 год обещает быть насыщенным для компании и её пользователей.