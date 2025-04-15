Марк Гурман из Bloomberg оценил вероятность производства iPhone в США

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple, несмотря на планы инвестировать 500 миллиардов долларов в американскую экономику, не сможет быстро перенести своё производство из Китая в США.

Основные проблемы заключаются в нехватке инфраструктуры, производственных мощностей и квалифицированных рабочих в Америке.

В Китае заводы, такие как Foxconn, работают как большие города с необходимыми ресурсами и рабочей силой. В США нет ни одного города, который мог бы достичь таких масштабов без увеличения населения.

К тому же, большая часть компонентов для iPhone производится именно в Китае, и в цепочке поставок участвуют сотни подрядчиков. Воссоздать такую систему в США в ближайшее время будет очень сложно.

Источник: Bloomberg