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Марк Гурман из Bloomberg оценил вероятность производства iPhone в США

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Обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple, несмотря на планы инвестировать 500 миллиардов долларов в американскую экономику, не сможет быстро перенести своё производство из Китая в США.

Основные проблемы заключаются в нехватке инфраструктуры, производственных мощностей и квалифицированных рабочих в Америке.

В Китае заводы, такие как Foxconn, работают как большие города с необходимыми ресурсами и рабочей силой. В США нет ни одного города, который мог бы достичь таких масштабов без увеличения населения.

К тому же, большая часть компонентов для iPhone производится именно в Китае, и в цепочке поставок участвуют сотни подрядчиков. Воссоздать такую систему в США в ближайшее время будет очень сложно.

 

Источник: Bloomberg

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