MacWorld: ежегодные обновления убивают iPhone

Сентябрь для Apple традиционно означает анонс нового iPhone, и каждый год Тим Кук с оптимизмом заявляет, что это лучший телефон.

Однако в последнее время многие пользователи и эксперты начинают сомневаться в этом. Новые модели iPhone, похоже, не предлагают значительных новшеств, и многие считают, что они теряют свою уникальность, пишет MacWorld.

Одним из заметных изменений в iPhone 16 стала новая кнопка управления камерой. Она обещает улучшить взаимодействие с фотоаппаратом, позволяя регулировать различные параметры.

Тем не менее на практике эта кнопка создает больше неудобств. Она расположена на уровне рамки устройства, и её трудно найти без взгляда на экран. Это затрудняет быструю съемку. Кроме того, случайные касания могут нарушить настройки, что тоже не радует пользователей.

Также была введена кнопка действий, которая заменила переключатель отключения звука. Хотя она может выполнять эту функцию, теперь сложно определить, в каком режиме находится телефон, не глядя на экран. Некоторые считают, что можно было бы улучшить существующие функции, не меняя оборудование.

Кроме того, динамический остров, появившийся в предыдущей модели, вызывает споры: некоторые пользователи его не любят, считая отвлекающим. Все эти изменения создают впечатление, что Apple стремится к новизне ради новизны, а не для улучшения пользовательского опыта.

Некоторые функции, такие как сканер LiDAR, кажутся лишними и не так полезны, как ожидалось. В то время как конкуренты создают отличные камеры без таких технологий, Apple продолжает внедрять их, что вызывает вопросы о необходимости.

Ежегодные обновления требуют от компании значительных усилий, и иногда результаты не оправдывают ожиданий. Возможно, стоит рассмотреть возможность выпуска новых моделей реже, чтобы создать более заметные изменения.

Однако акционеры могут не позволить этому случиться, и, скорее всего, мы продолжим видеть ежегодные релизы, которые не всегда удовлетворяют потребности пользователей.