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Apple не сможет производить новые процессоры для iPhone в США

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Корпорация Apple не сможет выпускать свои новейшие процессоры для iPhone на заводах в США, сообщает Reuters.

Генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Си Си Вэй заявил, что его компания столкнулась с трудностями в процессе налаживания производства в Америке.

Си Си Вэй отметил, что строительство завода в Аризоне занимает в два раза больше времени, чем на Тайване, из-за необходимости получать множество разрешений.

Он также добавил, что использовать новейшие технологии в США будет сложно из-за проблем в цепочке поставок и высокой стоимости доставки химикатов, которая в пять раз превышает таковую на Тайване. Кроме того, в США не хватает квалифицированных рабочих.

Из-за этих факторов TSMC будет продолжать производить самые современные процессоры для Apple на Тайване, а не в США.

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