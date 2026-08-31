Apple не ожидала всплеска спроса на Mac Mini и Mac Studio со стороны ИИ-бизнеса

Необычно ранний анонс новых моделей Mac mini и Mac Studio на этой неделе был вызван неожиданно высоким интересом корпоративных клиентов к ИИ-оборудованию компании. Об этом сообщает издание The Information.

Обычно Apple представляет новые модели Mac осенью, ближе к октябрю-ноябрю, поэтому анонс на этой неделе, состоявшийся незадолго до ожидаемого выхода новых моделей iPhone, оказался нехарактерно ранним. По данным The Information, именно резкий рост продаж Mac Studio и Mac mini, связанный со спросом на ИИ-технологии, стал причиной досрочного запуска.

Компания заметно акцентировала внимание на возможности объединения нескольких Mac Studio в единую, более мощную систему для работы с крупными передовыми ИИ-моделями — эта функция ориентирована в первую очередь на бизнес и разработчиков, а не на массового потребителя. Ещё в июне Apple подчеркнула смещение фокуса Mac mini и Mac Studio в сторону корпоративных покупателей, проведя мероприятие «Business at the Park» с участием руководителей таких компаний, как Ford, Disney и Anthropic. По имеющимся данным, именно Mac mini стал главным героем этого мероприятия.

Тем не менее стремительный рост интереса корпоративного сектора к мощным настольным компьютерам Mac в целом застал Apple врасплох. По имеющимся сведениям, у компании не было отдельной инженерной команды, работающей с корпоративными клиентами, специалистов по связям с разработчиками, а также полноценной стратегии в области корпоративного ИИ.

Компании, обращавшиеся к Apple с просьбой получить доступ к инфраструктуре Private Cloud Compute, по имеющимся данным, получали отказ. Вместо этого Apple делает ставку на партнёров вроде WebAI и Mount Thor, которые предлагают ИИ-инструменты и среды исполнения на базе оборудования Apple.

Рост спроса на технику Mac для работы с ИИ-моделями совпал по времени с глобальным дефицитом памяти, из-за чего многие конфигурации Mac mini и Mac Studio отсутствуют в продаже уже несколько месяцев. Некоторые корпоративные клиенты, как сообщается, обращаются к альтернативному оборудованию — например, к компактному ИИ-компьютеру Nvidia DGX Spark, выпущенному в конце прошлого года и по форм-фактору напоминающему Mac mini, — поскольку топовые конфигурации Apple по-прежнему трудно найти в наличии.