Apple заключила сделку с поставщиком телеобъективов Periscope для iPhone 15 2023 года

Apple, как полагают, заключила сделку с новым поставщиком компонентов телеобъектива для перископической камеры будущих iPhone, сообщает The Elec.

В среду южнокорейская компания Jahwa Electronics заявила, что планирует потратить 191 миллиард вон (155 миллионов долларов) на строительство заводов по производству новых приводов оптической стабилизации изображения (OIS).

Согласно более раннему отчету The Elec , Apple посетила новые объекты Jahwa Electronics в первой половине 2021 года, и «вероятно» инвестиции делаются для того, чтобы Jahwa могла начать поставлять Apple приводы OIS со следующего года.

Apple обычно просит поставщиков строить производственные линии исключительно для ее собственных деталей и компонентов, но новые объекты, которые должны быть построены в Гуми, потребуют одобрения Apple после их завершения, и весь процесс займет год, чтобы завершиться.

Приводы OIS, которые сочетают в себе функции OIS и автофокусировки, скорее всего, будут использоваться для телеобъективов в iPhone 2023 года. Ранее Elec соединил компоненты с перископической камерой, что позволило увеличить оптический зум.

Слухи о том, что iPhone получит объектив перископа, ходят с начала 2020 года, и авторитетный аналитик Минг-Чи Куо первым упомянул об этой возможности. Первоначально Куо сказал, что объектив перископа будет функцией iPhone 14 Pro , но теперь говорит, что ожидает, что этот тип объектива появится с iPhone 15 Pro , прогноз, который также сделал аналитик Джефф Пу .

В системе перископа свет, попадающий в телеобъектив, отражается наклонным зеркалом к ​​датчику изображения камеры. Изменение направления, в котором распространяется свет, позволяет использовать более длинные «сложенные» телеобъективы внутри телефонов, что позволяет пользователям увеличивать масштаб без какой-либо размытости.