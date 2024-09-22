Apple начнет использовать дисплей на 120 Гц в iPhone 17 Air

Аналитики прогнозируют: в новых iPhone повсеместно появятся 120-герцовые экраны.

Согласно предсказаниям эксперта Росса Янга, в iPhone 17 будут использоваться OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Это коснется не только моделей Pro, но и базовых версий — iPhone 17 и 17 Air. Таким образом, компания откажется от 60-Гц экранов.

Повышенная плавность изображения станет доступна для всех ценовых сегментов. Преимущество Pro-моделей в этом плане исчезнет. Стоит отметить, что унификация стандартов позволит сделать интерфейс более современным.

Напомним, что в iPhone 16 компания Apple пока оставила 60-герцевый экран, при этом в этом году пользователи ожидали в базовых версиях 120 Гц экраны.

Источник: 9to5Mac