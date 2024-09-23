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Apple начала продажу восстановленных AirPods Pro 2 с USB-C по цене 209 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Apple начала продажу обновленных AirPods Pro второго поколения с чехлом для зарядки USB-C в своем интернет-магазине в США по цене $209. Это дешевле, чем новые наушники, которые стоят $249.

Чехол для зарядки USB-C был представлен в сентябре 2023 года. Кроме того, наушники получили повышенную пылеустойчивость по стандарту IP54 и звук без потерь для гарнитуры Apple Vision Pro.

Apple утверждает, что все обновленные продукты проходят полное тестирование и тщательную очистку.

Однако Amazon предлагает новые AirPods Pro второго поколения с чехлом для зарядки USB-C за $189,99, а значит дешевле, чем Apple на официальном сайте.

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