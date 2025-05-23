Apple начала предлагать дополнительные скидки на iPhone в Китае

Apple запустила новую программу стимулирования продаж на китайском рынке, предложив дополнительные скидки для пользователей, желающих обменять свои старые iPhone на новые. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный сайт компании в Китае. Акция продлится до 18 июня и распространяется на обновление до моделей линейки iPhone 16, включая версию Pro с 128 ГБ памяти.

Ранее о рекордных скидках на iPhone сообщалось в контексте маркетинговых инициатив партнёров Apple, однако теперь компания официально участвует в кампании, предлагая повышенные цены при выкупе старых устройств. При этом экономия на покупке нового смартфона может достигать 31% от рекомендованной розничной стоимости.

Такие шаги со стороны Apple демонстрируют растущую обеспокоенность компании снижением продаж на крупнейшем мировом рынке смартфонов. Согласно данным аналитиков, в первом квартале 2025 года поставки устройств Apple в Китае снизились на 9%, до 9,8 млн единиц. Это делает её единственным брендом из пятёрки крупнейших производителей, показавшим отрицательную динамику.

Дополнительное давление оказывает государственная политика КНР: власти страны с начала года начали субсидировать покупку смартфонов стоимостью до $832, произведённых на территории Китая. Модели iPhone, даже местной сборки, чаще всего не попадают под эти условия, что ставит Apple в невыгодное положение по сравнению с китайскими брендами.