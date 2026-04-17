Apple начала блокировать запуск стороннего Telegram-клиента Telega

Пользователи сообщают о проблемах с запуском стороннего клиента Telegram под названием Telega на устройствах iPhone. При попытке открыть приложение появляется системное предупреждение о возможном наличии вредоносного кода с предложением удалить программу.

По данным пользователей, таким образом приложение становится недоступным для использования на iOS-устройствах. Также отмечается, что это указывает на возможность удалённой блокировки или ограничения запуска приложений со стороны Apple через встроенные механизмы безопасности.