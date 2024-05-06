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В 2026 году Apple может выпустить 20,3-дюймовый складной iPad

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По информации аналитика Джеффа Пу из Haitong International Securities, Apple сократила сроки разработки складных устройств. Ожидается, что компания начнет массовое производство складного устройства с диагональю экрана 20,3 дюйма в конце 2025 года. Затем, к концу 2026 года, Apple выпустит складной iPhone.

Ранее уже были упомянуты сообщения Минг-Чи Куо, Росса Янга и Марка Гурмана о работе Apple над складными устройствами различных размеров. Однако Джефф Пу отмечает, что Apple ускорила разработку этих устройств благодаря проверкам цепочки поставок. Складные гаджеты Apple будут представлять новую линейку продуктов, ориентированную на рынок ультра-высокого класса.

Согласно информации Джеффа Пу, Apple изучает два размера экрана для складного iPhone: 7,9 дюйма и 8,3 дюйма. Он также упоминает о выпуске первого iPhone Slim, улучшении камеры во всех моделях iPhone 17 и наличии 12 ГБ оперативной памяти в Pro-версии.

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