Apple может занижать частоту кадров iPhone ради автономности

Издание Tom’s Guide сообщает, что Apple может искусственно снижать частоту обновления дисплея iPhone, несмотря на настройки пользователей.

Это стало известно благодаря инсайдеру Ice Universe, который продемонстрировал с помощью программного обеспечения, что экран iPhone 16 Pro может показывать частоту обновления ниже заявленных 120 Гц.

В опубликованном видео пользователь быстро листал контент в приложении, и, хотя в настройках была указана частота 120 Гц, на практике она падала до 80 Гц. Журналисты Tom’s Guide подтвердили, что телефон не работает на обещанных 120 Гц постоянно.

Ice Universe отметил, что iOS 18 работает хорошо, но не так плавно, как ожидалось. Он подчеркнул, что для пользователей Android, привыкших к 120 Гц, интерфейс iOS может показаться менее отзывчивым. По мнению медиа, Apple может занижать частоту кадров для увеличения времени работы устройства на одной зарядке.