Apple может выпустить складной iPhone с меньшим экраном, чем ожидалось

Первый складной iPhone от Apple, который, как ожидается, выйдет в 2026 году, может оказаться компактнее, чем предполагалось ранее. Согласно данным The Information, внешний экран устройства в форм-факторе «книга» будет иметь диагональ всего 5,3 дюйма, что меньше 5,4-дюймового экрана iPhone mini, снятого с производства в 2022 году.

На основе этих размеров контент-криэйтор Бен Гаскин создал визуализации устройства, которые показывают, как оно может выглядеть и ощущаться в руках. Размеры внешнего и внутреннего экранов предполагают компромисс: более узкий внешний экран позволяет сделать внутренний экран с пропорциями около 4:3, удобными для многозадачности и использования функций iPadOS в складном формате.

В сложенном состоянии iPhone Fold будет ощущаться как компактный смартфон, уступающий по размеру экрану большинству складных моделей на рынке. Для сравнения, фронтальный экран Samsung Galaxy Z Fold 7 составляет 6,5 дюйма, а у Google Pixel Pro Fold — 6,3 дюйма. Таким образом, Apple, вероятно, делает ставку на опыт использования устройства в разложенном виде, оставляя меньший внешний экран для уведомлений и быстрого взаимодействия.

При этом ограничения софта означают, что полноценный набор функций в сложенном состоянии будет ограничен из-за компактного экрана. Цена устройства, по слухам, может составить от 200 тысяч до 250 тысяч рублей, что сделает его самым дорогим iPhone в истории.

Слухи о размерах предполагают, что Apple ориентируется на ценность разложенного устройства, превращая его скорее в портативный iPad, который складывается для удобства переноски, чем в традиционный смартфон с большим внешним экраном.