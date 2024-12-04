Apple может выпустить iPhone Fold в форм-факторе Samsung Galaxy Z Fold

Apple планирует дебют на рынке складных смартфонов, и слухи указывают на возможный запуск во второй половине 2026 года.

Изначально предполагалось, что новый iPhone будет в формате раскладушки, похожем на Samsung Galaxy Z Flip. Однако эксперт Росса Янга утверждает, что Apple может выбрать более крупный форм-фактор в виде книги, как у Galaxy Z Fold.

С момента выхода Apple на рынок складных устройств может привлечь новых пользователей и возродить интерес к сегменту, который в последние годы немного замедлился.

Складной iPhone формата книги мог бы показать способности Apple в дизайне и оптимизации программного обеспечения, предлагая более удобный опыт по сравнению с существующими устройствами.

На рынке в основном доминируют производители Android, такие как Samsung и Huawei, но высокие цены на складные телефоны мешают их массовому распространению. Аналитики прогнозируют, что выход Apple может увеличить продажи складных устройств на 30% и обеспечить стабильный рост на 20% в год.